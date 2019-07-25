شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الامريكية تنخفض بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الاسهم الامريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور نتائج اعمال سلبية كشفت عنها بعض الشركات في الربع السنوي الثاني.



ومن بين الشركات التي أعلنت عن نتائج اعمال مخيبة للآمال "فورد" "وتسلا" اللتين سجلتا نتائج اعمال دون التوقعات، في حين حققت "فيسبوك" أرباحا وإيرادات اعلى من المتوقع، لكنها تكبدت غرامة بخمسة مليارات دولار بسبب خرق قواعد خصوصية المستخدمين.



وأظهرت بينت حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو عشرة آف ب إلى 206 آلاف طلب خلال الاسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في البلاد بنسبة 2% في الشهر الماضي، وهو ما اجتاز توقعات محللين بارتفع قدره 0.7%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلىل 27204 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 44 نقطة) إلىل 8277 نقطة، في حين ترجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3013 نقطة.