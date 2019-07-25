شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط مخاوف بشأن مبيعات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت براثن ضغوط ترتبط بمبيعات السيارات.



واعلنت فورد وتسلا انخفاض مبيعاتهما من السيارات خلال الربع السنوي الثاني الأمر الذي يؤثر في الطلب على المعادن المستخدمة في صناعة المركبات، ومن بينها البلاديوم.

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هذا، ويستخدم البلاديوم في صناعة مكونات السيارات التي تقلص انبعاثات العوادم السامة، وبالتالي، فقد زادت الحاجة إليه في الآونة الأخيرة في ظل تشديد الحكومات والدول لمعايير التلوث والوقود والاتجاه نحو السيارات الكهربائية.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام اغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.9 نقطة واقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم عقود تسليم سبتمبر/ايلول بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1533.7 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 1544.9 دولار واقل سعر عند 1525.3 دولار.