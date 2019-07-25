شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر حزيران /يونيو مرتفعة بمقدار 2.0%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.8% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار2.3 %.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 1.2% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.