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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر حزيران /يونيو مرتفعة بمقدار 2.0%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.8% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار2.3 %.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 1.2% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.
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