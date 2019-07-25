شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى شهرين قبيل طلبات السلع المعمرة وتصريحات "دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ، بفضل طلب قوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع العمرة خلال حزيران/ يونيو ،وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي لماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.83 نقطة الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.692 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.57 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر، بعد مكاسب قوية على مدار الثلاثة أيام السابقة، بفضل طلب قوي على العملة الأمريكية.

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وقفز المؤشر الخميس لأعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى اليورو والجنيه الإسترليني.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.8% خلال أيار/مايو من انخفاض بنسبة 1.3% فى أيار/مايو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

ويتحدث بنفس التوقيت محافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى " عن نتائج اجتماع السياسة النقدية و مستقبل أسعار الفائدة ، فى ظل تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي ، خاصة الحرب التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، و أزمة ديون إيطاليا.