شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن ذروة 13 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى 13 شهرا ، ويضغط على الأسعار أيضا صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:06 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.53$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.57$،وسجلت الأعلى عند 16.62$ ،والأدنى عند 16.42$.

ارتفعت الفضة بالأمس بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 16.64$ للأوقية ، بفضل طلب قوي من قبل مستثمري التجزئة.

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حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بأكثر من 11% على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، بفضل دخول طلب تجزئة قوي، خاصة بعد انتباه المستثمرين لكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 97.81 نقطة ، عاكسا الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات الدولار الأمريكي فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني ، بالإضافة إلى تقلص احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل.