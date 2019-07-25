شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الصعود والأنظار على قرار الفائدة فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل الصعود للجلسة الخامسة على التوالي ، بفضل صدور نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات فى أوروبا ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب المستثمرين قرار المركزي الأوروبي عن أسعار الفائدة فى منطقة اليورو فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنحو 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

وتعاذ تلك المكاسب الحالية وأن كانت محدود حتى الآن إلى صدور نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات الأوروبية ، ومن ضمن تلك الشركات "روش" لصناعة الأدوية و" إل. في. إم.إتش" للسلع الفاخرة.

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من المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي قرار الفائدة فى منطقة اليورو بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مع انعقاد المؤتمر الصحفي لـ "ماريو دراغى" محافظ البنك بحلول الساعة 12:30جرنتش.

يتوقع بعض المشاركين فى السوق قيام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس ، لكن يميل الأغلبية إلى الاعتقاد بأن البنك سوف يفتح الباب لمزيد من الإجراءات التحفيزية يبدأ تنفيذها خلال الاجتماع المقبل فى أيلول/سبتمبر القادم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,019.59 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأقل من 0.1 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1%.