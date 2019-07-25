شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لنتائج اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،ترقبا نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،والتي قد تدفع الأسعار مرة أخرى إلى أعلى مستوى فى ست سنوات.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,426.35 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,426.52 $،وسجلت أعلى مستوي 1,427.75 $ ، وأدنى مستوي 1,421.73 $.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وتزايد احتمالات تخفيف السياسات النقدية العالمية.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الهام لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ، على أن يصدر قراراته بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث ماريو دراغى بحلول الساعة 12:30 جرينتش.

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وتشير معظم التوقعات فى الأسواق المالية إلى إحداث البنك تغيرا هاما فى الإرشادات المستقبلية للمركزي الأوروبي بإضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي.

قد تتضمن تلك الإجراءات خفض معدلات الفائدة على الودائع من سالب 0.4% إلى سالب 0.5% ، وإطلاق برنامج شراء سندات بقيمة 40 مليار يورو لمدة 12 شهرا ، على إن يبدأ تنفيذها خلال الربع الرابع من هذا العام.

الإعلان عن تلك الإجراءات واتخاذ لهجة أكثر تشاؤما ، سوف تزيد من إقبال المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة ،وحينها أسعار الذهب سوف تندفع مرة أخرى لأعلى مستوى فى ست سنوات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 0.88 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 822.25 طن متري.