شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الصعود استنادا على تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف صعودها الذي توقف بالأمس للمرة الأولى فى أربعة أيام ،استنادا على تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى مخزونات الخام التجارية ،والانخفاض الكبير فى إنتاج النفط الأمريكي.

بحلول الساعة 09:58بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.85$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.44$ ،وأدنى مستوي 55.85$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.21$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 63.88$ ،وأدنى مستوي 63.10$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس أكثر من 2.3% ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 2.4% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بعدما طغي تأثير مخاوف الاقتصاد العالمي على بيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

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أظهرت بيانات فى أوروبا يوم الأربعاء ركود قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" بأسرع وتيرة فى سبع سنوات خلال تموز/يوليو ،الأمر الذي جدد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوقعات القاتمة لنمو الطلب على النفط.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.2مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.4 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 22 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وانخفض الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 700ألف برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، بعد تعطل الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب الإعصار "باري".