شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز أكثر من 4% ليتداول مجددا فوق مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتتداول مجددا فوق مستويات 10,000$ ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن موجة تعافي قوية من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع نشاط عمليات شراء استغلالا للأسعار المنخفضة فى الوقت الحالي.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 406$ بما يعادل نسبة 4.15% إلى 10,187$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,781$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 9,734$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 0.85% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ شباط/فبراير الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 9,514$ ، بفعل مخاوف حظر تبادل العملة المشفرة عالميا.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

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قفزت أسعار البتكوين بأكثر من 4% لتتداول مجددا أعلى مستويات 10,000$ ، مع استغلال بعض المستثمرين الأسعار المنخفضة حاليا فى بناء مراكز شرائية جديدة ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى سوق التشفير تحظى بالثقة حيال تحقيق مستقبل مشرق على المدى الطويل.

قال "تيم هوكي" الرئيس التنفيذي لشركة "أميري تريد" أن الاهتمام بعملة البتكوين قد زاد بين المستثمرين والتجار ،وقلنا مرارا وتكرارات أن الهبوط الحالي يمثل فرصة جيدة للشراء.

والهبوط الأخير فى أسعار البتكوين بسبب تزايد تكهنات فرض حظر على تبادلات العملات الرقمية فى الولايات المتحدة بعد هجوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين وليبرا.

وقال "شانك بينغ شاو " الرئيس التنفيذي لمنصةBinance إذا كان ترامب سوف يحظر العملات الرقمية ،فسيؤدي هذا الأمر فقط إلى زيادة عدد المواطنين الذين يرغبون فى شرائها.