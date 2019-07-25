شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين قبيل اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مسجلا أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي، بفعل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام ،والتي تزايد من الضغوط السلبية الملقاة على عاتق البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع على نطاق واسع إن تتغير الإرشادات المستقبلية للبنك بإضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية ،على أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات بداية من الاجتماع المقبل فى أيلول/سبتمبر.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1121$ الأدنى منذ 30 أيار/مايو الماضي، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1139$،وسجل الأعلى عند 1.1143 $ .

فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بعد بيانات قاتمة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تموز/يوليو.

أظهرت البيانات ركود قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا بأسرع وتيرة فى سبع سنوات ،وتباطؤ نمو الأعمال فى فرنسا ،وانكماش قطاع الصناعات التحويلية فى كامل أوروبا بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2012.

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أدت تلك البيانات إلى تصاعد مخاوف ركود اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من هذا العام ، والتي تزايد من الضغوط السلبية الملقاة على عاتق البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم.

وتشير معظم التوقعات فى الأسواق المالية إلى حدوث تغير هام فى الإرشادات المستقبلية للبنك بإضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية وعلى رأسها خفض معدلات الفائدة ، على أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات بداية من الاجتماع المقبل فى أيلول/سبتمبر.

ويسعر التجار حاليا احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس خلال اجتماع اليوم عند 48% ،ترتفع تلك الاحتمالات قرب العلامة الكاملة للخفض فى أيلول/سبتمبر.

وترتكز تكهنات الإجراءات الإضافية للبنك المركزي حول خفض معدلات الفائدة على الودائع من سالب 0.4% إلى سالب 0.5% ،وإطلاق برنامج شراء سندات بقيمة 40 مليار يورو لمدة 12 شهرا.

قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،و يتحدث ماريو دراغى محافظ البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 جرينتش.