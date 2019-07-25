شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 17 من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات و البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.19، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.08، بينما حقق الأعلى له عند 108.24.

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هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.3% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 72.4$ مليار مقابل 74.5$ مليار في أيار/مايو، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي سيفين مينوتشن عن كون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالمياً وأنه على المدى الطويل قوة الدولار تعكس قوة الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، موضحاً أنه لا يؤيد انخفاض الدولار على المدى القصير، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الضغوط التضخمية منخفضة للغاية في بلاده وأنه يجب خفض أسعار الفائدة لكي تتماشي مع باقي دول العالم.