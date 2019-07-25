شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأدنى لها في أسبوع والأنظار على لقاء جوستين صن وتشارلي لي مع وارن بافيت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 17 من تموز/يوليو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 11 من أيار/مايو وارتدت آنذاك ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها موسعة مؤخراً في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع هذا العام.

وفي تمام الساعة 05:41 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.22% إلى مستويات 94.63$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 94.11$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها م خلال تداولات جلسة اليوم عند 96.82$، بينما حققت الأدنى لها عند 92.79$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.90$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 5% لتعد بصدد استأنف مسيرات خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بما يفوق 11% بعد أن نجحت آنذاك في أن تمحي الخسائر التي تكبدتها في مطلع ذلك الأسبوع وسط تراجعات الأصول الرقمية من جراء التحذيرات والانتقادات التي تبعنها مؤخراً حيال الأصول الرقمية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالإضافة إلى وزراء مالية دول مجموعة السبع قد حذروا خلال الآونة الأخيرة من العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل بشكل خاص والتي يطلع عليها "ليبرا".

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وفي نفس السياق، لا تزال اللايتكوين تعكس أيضا حالياً تكبدها لخسائر شهرية بقرابة 23% وتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تضاعف قيمته السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول الرقمية في أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بتلك الأصول العام الماضي.

بخلاف ذلك، يترقب مجتمع التشفير الرقمي إلى فعليات غداء إطلاق قوة العملات المشفرة ذلك الغداء الخيري السنوي الذي فازت به شركة ترون في المزاد العلني الذي أجرى الشهر الماضي مقابل 4.6$ مليون والذي من المرتقب أن يحضره الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة ترون جوستين صن ومبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي.

ويذكر أنه ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فقد أعرب جوستين صن الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" والذي يأمل صن أن يساعده في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي سيقع في سان فرانسيسكو، ونود الإشارة لكون الكثير من المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة أعربوا عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق لتابعيات خفض حافز التعدين على اللايتكوين بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل، وسط التوقعات بأن خفض الحفز قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية لا يجودن الأمر مربحاً كما كان وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، بينما يعكس ذلك أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.