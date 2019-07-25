شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ بالتعافي - تحليل صباحي - 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 22.65 نقطة ، ليستقر المؤشر في نهاية تداولاته عند مستوى 6662.88 ، وذلك بعد محاولاته بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6502.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6800.00 .