شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل بذلك إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -10.32 نقطة ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليرتفع منها مجدداً ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9084.75 من جديد .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9000.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 79
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 96
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عدد أسهم الشركات الثابتة 14
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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