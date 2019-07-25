شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير الأسواق للاستأنف المرتقب للمحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والإضرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبالأخص بين إيران وكلاً من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.27% لتتداول عند مستويات 56.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.90$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.14% لتتداول عند 63.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.21$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى مستويات 97.73 مقارنة بالافتتاحية عند 97.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.3% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 72.4$ مليار مقابل 74.5$ مليار في أيار/مايو، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع العجز إلى 10.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر مقابل 3.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 4.2 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 445.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.6 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون بلاده تعمل على تشكيل تحالف دولي لحماية مضيق هرمز، موضحاً أن هذا التحالف سيشارك فيه دول من كل بلدان العالم، وفي المقابل، انتقد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري المقرح الأمريكي بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مضيفاً أن ذلك الأمر سيجلب انعدام الأمن في المنطقة.

بخلاف ذلك، فقد خفض صندوق النقد الدولي أيضا الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الرابعة في تسعة أشهر للعام الجاري والمقبل بواقع 0.1% إلى 3.2% لعام 2019 و3.5% لعام 2020، كما تجدد القلق حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب إعلان حزب المحافظين تولي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون زعامة الحزب ورئاسة الوزراء البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، والذي يعد من أشد معارضي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 779 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر، وجاء ذلك بالتزامن مع استأنف منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا إنتاجهم النفطي في خليج المكسيك عقب مرور عاصفة الآسيوية باري بسلام الأسبوع الماضي.