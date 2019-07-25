المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 4.25 نقطة مئوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 4.25 نقطة مئوية، من 24% إلى 19.75%، متأثرا بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 24% منذ أيلول/سبتمبر، عندما تم رفعه 6.25 نقطة مئوية لوقف تراجع الليرة ومعدل التضخم المتزايد.

وأشار البنك إلى انخفاض التضخم كسبب لتخفيض سعر الفائدة، وذلك في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "الحفاظ على عملية مستمرة للقضاء على التضخم هو مفتاح الوصول إلى مخاطر سيادية أقل وأسعار فائدة أقل على مدى طويل وانتعاش اقتصادي أقوى".

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وجاء خفض سعر الفائدة اليوم الخميس في أعقاب خطوة مثيرة للجدل قام بها الرئيس التركي لإقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، لأنه لم "يتبع التعليمات" بشأن أسعار الفائدة.

وألمح مراد أويصال، خليفة تشتين قايا، بالفعل الأسبوع الماضي إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة عندما أشار إلى وجود "مجال للمناورة" في السياسة النقدية.

وقال إردوغان، الذي يعارض أسعار الفائدة المرتفعة ووصفها بأنها "أم التضخم"، إنه يتوقع حدوث تغييرات في السياسة بعد إقالة تشتين قايا.