شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكى :الولايات المتحدة ستشارك فى اكتشاف الغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الأمريكي، أن صناعة الغاز الطبيعي تنمو وتتطور بسبب التكنولوجيا والابتكارات، لافتا أن الشركات الأمريكية التي تعمل في حقول الغاز تعمل بقوة و تسعي جاهدة للاكتشاف والبحث وهي أحد أسباب وجود الولايات المتحدة في اجتماعات منتدى غاز المتوسط.
وأضاف وزير الطاقة الأمريكي، أن هناك 17 معمل تكرير يعمل تحت مظلة وكالة الطاقة الأمريكية، والتي تقدم أفضل التكنولوجيا لإنتاج الطاقة ، مؤكدا
أن الولايات المتحدة الأمريكيةستكون شريكة فى مسألة اكتشاف الغاز وتنميته.
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