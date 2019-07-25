شكرا لقرائتكم خبر عن "فيكتورى لينك" الراعى الفضى لملتقى "عزم" لتوظيف ودمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيكتورى لينك الشركة الرائدة فى مجال التسويق الرقمى، عن مشاركتها مؤخرًا وللمرة الأولى كراع فضى لملتقى التوظيف الدامج "عزم"، والذى يستهدف إتاحة المزيد من فرص العمل لذوى القدرات الخاصة، وتوظيفهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المصري.

وأقيم الملتقى بالتعاون بين بنك الإسكندرية، والمعهد المصرفى المصرى، وموقع "شغلنى "الإلكترونى للتوظيف"، و"حلم" لخدمة ذوى القدرات الخاصة، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الجريك كامبس.

وقالت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة فيكتورى لينك، إن الشركة فخورة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام الذى يسعى لإحداث فرق حقيقى فى منظومة التوظيف، وتحقيق الشمولية، والدمج لذوى القدرات الخاصة فى المجتمع.

Advertisements

وأعلنت الصبان أن فيكتورى لينك ستقدم المزيد من خدماتها من أجل سد الفجوة بين جهات العمل وبين الباحثين عن وظائف من ذوى القدرات الخاصة، فمن جانبها ستقوم الشركة بإرسال 200 ألف رسالة لذوى القدرات الخاصة للإعلان عن الوظائف الشاغرة فى جهات العمل والشركات المختلفة التى تحتاج لتوظيف ذوى القدرات الخاصة، وتستمر هذه الخدمة حتى نهاية العام.

شهد الملتقى حضور د. نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، ود. هبة هجرس عضو مجلس نواب وأمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى جانب عددّا من الشخصيات الهامة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ومؤسسات التعليم العالى والباحثين عن العمل من ذوى القدرات الخاصة.

وتناولت الحلقات النقاشية للملتقى عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها مستقبل ذوى القدرات الخاصة فى سوق العمل، وعمليات وممارسات توظيفهم، وتحديد مسئوليات وأدوار المؤسسات فى إزالة الحواجز وتحقيق الشمول والتكامل المجتمعى فى مصر.