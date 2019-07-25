شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإسرائيلى: تم الإنتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الخميس إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر.

وأضاف الوزير يوفال شتاينتز خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط "تم الإنتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر... نتوقع بدء وصول الغاز لمصر نوفمبر المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة" سنويا.

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