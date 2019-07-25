شكرا لقرائتكم خبر عن "ثروة كابيتال" تهنئ "بورتو جروب" بنجاح عملية التوريق الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة بورتو جروب فى إنهاء كافة الإلتزامات المترتبة على الإصدار الثانى الخاص بعملية التوريق بضمان محافظ حقوق مالية لوحدات عقارية وسكنية محالة من مجموعة بورتو جروب، وهو ما يعكس قوة المجموعة ومركزها المالى المستقر وكذلك قوتها من حيث التصنيف الإئتمانى وقدرتها على سداد أى التزامات مالية عليها.

وقد هنأت شركة ثروة كابيتال بورتو جروب بنجاح عملية إصدار سندات التوريق والتى لاقت نجاح كبير فى السوق لأنها مدعومة بأصول جيدة، ولم تستغرق وقتًا طويلًا لأن الجميع تأكد من نجاح عملية التوريق الأولى والتى كانت الأولى من نوعها بين الشركات العقارية.

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يذكر أن بورتو جروب هى الشركة الرائدة فى مجال التطویر العقارى فى مصر و الشرق الأوسط، وھى شركة مساھمة مصریة تأسست فى عام 2015، وهى شركة منقسمة عن مجموعة عامر جروب.

وتعمل شركة بورتو جروب بتطویر مشروعات عقاریة بالمجتمعات العمرانیة، حيث إنها تقوم بتقديم مشروعات متعددة الاستخدامات، تجعلها مقصداً عائلياً، وقد قامت المجموعة بالتنويع فى مجالات أعمالها مثل بناء المنتجعات السياحية والسكنية والشقق الفندقية والمشروعات التجارية والإدارية وتتبع الشركة إستراتيجية جديدة تركز بشكل أساسى على الاستثمار والتطوير العقاري، وأصبحت منتجعات بورتو من أهم المنتجعات السياحية فى قطاع الضيافة على المستوى الإقليمي.

وتعتبر بورتو من أكبر المطورين العقاريين للمنتجعات فى مصر، تتوسع منتجعات بورتو فى كل الأسواق التى نعمل بها، حيث نمنح العملاء أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية والسكنية بأفضل الأسعار، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمى لخدمة العملاء، إنها المنتجعات التى تمثل الاختيار الأمثل للأسرة، حيث تضم العديد من البدائل التى تناسب جميع الاحتياجات، وتتوسع منتجعات بورتو فى كل مكان فى مصر، بما يضمن تجربة فائقة الجودة والتميز للأسر المصرية.