شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تربح 44 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 33 دقيقة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 18:40

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الخميس) ارتفاعه مجددا بنسبة 0.46 في المئة تعادل 7.01 نقطة، صعودا الى 1522.71 نقطة في مقابل 1515.70 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 13.87 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.18 في المئة ما يعادل 1.36 نقطة الى 766.94 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 6.82 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.94 مليون سهم في مقابل 5.15 مليون اليوم السابق بنسبة 15 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.26 مليون دينار في مقابل 914 ألف اليوم السابق بنسبة 37 في المئة، نفذت من خلال 125 صفقة في مقابل 88 صفقة بزيادة 42 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.57 بليون دينار بزيادة 44 مليون نسبتها 0.46 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 20 شركة، ارتفعت 8 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 9 شركات أخرى.

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وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 912 ألف دينار بحريني، شكلت 52 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.74 مليون سهم، نفذت من خلال 42 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 554 الف دينار، نسبتها 32 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.62 مليون سهم، نفذت من خلال 15 صفقة.

وحل سهم أي بي ام ثانيا بسيولة 336 مليون دينار، نسبتها 19 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 364 الف سهم.