شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 20 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 17:25

أنهت 20 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 9 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت 7 شركات عند أسعارها السابقة ، لترتفع القيمة السوقية الى 585 بليون ريال بزيادة 4.9 بليون نسبتها 0.84 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 7 في المئة الى 189 مليون ريال في مقابل 175 مليونا ، بينما تراجعت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 55 مليون سهم، في مقابل 58 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 37 في المئة الى 4865 صفقة في مقابل 3550 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وصعد 0.77 في المئة، تعادل 82 نقاط، صعودا الى 10631 نقطة في مقابل 10550 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 3.23 في المئة.

وخالف قطاع النقل اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.16 في المئة الى 2607 نقاط، في المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الصناعة المرتفع 2.09 في المئة، وبلغت مكاسب قطاع الصناعة 1.60 في المئة، فيما صعد ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي 0.77 في المئة 19.56 ألف نقطة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم رابع أكبر زيادة 0.75 في المئة الى 3138 نقطة، تبعه مؤشر العقارات المرتفع 0.64 في المئة، ثم مؤشر المصارف بزيادة 0.55 في المئة، ثم التأمين المرتفع 0.23 في المئة، فيما سجل مؤشر الخدمات اقل زيادة بلغت 0.20 في المئة.