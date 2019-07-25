شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في "الكويت" ترتفع 41 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 17:20

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في السيولة المتداولة مقارنة باليوم السابق، فيما واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ادائها الايجابي مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، اذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة نسبتها 0.66 في المئة تعادل 44 نقطة الى 6707 نقاط، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 0.55 في تعادل 33 نقطة الى 6862 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس الى 4847 نقطة بنسبة 0.23 في المئة.



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وصاحب ارتفاع المؤشرات، ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 41 في المئة الى 32 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة 18 في المئة الى 6862 صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 32 في المئة الى 144 مليون سهم في مقابل 109 ملايين.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم الدولي الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.17 في المئة، وصولاً إلى 282 فلساً، من تداول 4.6 مليون سهم، قيمتها 1.29 مليون دينار نفذت من خلال 235 صفقة.

وحقق سهم جي اف اتش أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.40 في المئة، هبوطا إلى 70.5 فلس، من تداول 1.44 مليون سهم، قيمتها 101 ألف دينار، جاءت من خلال 51 صفقة.

وتصدر سهم وطني البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 5.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.20 في المئة الى 1003 فلوس، من تداول 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 709 صفقات.