شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. البيان الختامى للاجتماع الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقد اليوم الاجتماع الوزارى الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، الخميس الموافق 25 يوليو 2019، للنظر فى تأسيس منتدى الغاز.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والفلسطينى وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكى كضيف شرف مميز ومدير عام الطاقة فى الاتحاد الأوروبى وممثلو كل من فرنسا والبنك الدولى.

وقرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى .

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كما أكدوا التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولى، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها فى صيغتها النهائية وفقا للاطار المتفق عليه .

ومن أجل السماح بمشاركة القطاع الخاص، وافق الوزراء المؤسسون أيضا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وإبراز أهمية دورها فى المساهمة فى أنشطة المنتدى .

وبناء على نتائج الاجتماع الوزارى الأول، أوضح الوزراء المؤسسون اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولى، لاستغلال موارد المنطقة واتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة، حيث ناقش الوزراء المؤسسون سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيًا، للإسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا الصدد.

كما وافق الوزراء على انعقاد الاجتماع الوزارى القادم خلال النصف الثانى من يناير 2020 فى القاهرة، وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن خالص امتنانهم لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاجتماع.