شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: دعم عالمى من جميع الأطراف لمنتدى غاز شرق المتوسط بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك تجهيز مشروعات ومجموعات عمل لبعض القطاعات، حيث سيكون هناك لجان استشارية من القطاع الخاص بحيث يكون هناك اجتماع وزارى ولجنة عامة لمنتدي غاز شرق المتوسط.

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وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم لاجتماعات منتدي غاز شرق المتوسط، أن هناك دعما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لافتة إلى أن وجود وزير الطاقة الأمريكي يدل علي أن المنتدي يلقي الدعم العالمي من جميع الأطراف وأن فرنسا دعيت لهذه الاجتماعات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدي يسعى لتنمية الموارد واستثمارها وتوفير الدعم والخير لشعوب هذه المنطقة، كما أن الغاز سيكون عامل للسلام في هذه المنطقة.