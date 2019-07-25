شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء الاجتماع الوزارى الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ بعد قليل الاجتماع الوزاري الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط، حيث يشارك بها إلى جانب مصر كل من وزراء البترول والطاقة بعدد من دول المتوسط منها قبرص واليونان والأردن وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة التى يمثلها وزير الطاقة ريك بيرى، كما يشارك الاتحاد الأوروبى فى الاجتماع ممثلا فى المفوضية الأوروبية لشئون الطاقة والمناخ .

وناقشت الاجتماعات التحضيرية والتي عقدت أمس بمشاركة ممثلو الدول السبع الأعضاء بالمنتدى جدول أعمال الاجتماع الوزاري والموضوعات المقرر عرضها على الوزراء في اجتماعهم من جانب مجموعة العمل المشكلة للانتهاء من إجراءات تأسيس المنتدى والتى عكفت على ذلك خلال الشهور الماضية.

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وتعد استضافة مصر لاجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط تأكيدا على دورها الفاعل كلاعب رئيسى فى صناعة الغاز الطبيعي فى منطقة حوض البحر المتوسط والدعوة لتأسيس هذا التجمع الإقليمى المهم، حيث عقد المنتدى اجتماعه الوزاري الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى والذى صدر عنه إعلان القاهرة لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له تقديرا للدور المصرى الفاعل فى إطلاق مبادرة تأسيس المنتدى.

كما أن منتدي غاز شرق المتوسط يمثل آلية مهمة للتعاون الاقليمى واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة بما يحقق مصالح كافة الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره الأمر الذي يعطى قوة دافعة لمشروع مصر القومى كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة.