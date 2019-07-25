شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: قدرات الطاقة الشمسية العالمية الجديدة ترتفع لمستوى قياسى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وود ماكنزى للاستشارات اليوم الخميس إنه من المنتظر أن ترتفع قدرة مرافق الطاقة الشمسية الجديدة التى تعمل بالخلايا الكهروضوئية إلى مستوى قياسى هذا العام، بفضل تحسن الأسواق فى أوروبا والولايات المتحدة والنمو السريع فى الهند وفيتنام.

ومن المتوقع أيضا أن تساهم أسعار العطاءات المنخفضة فى دعم قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بنهاية العام لتصل إلى 114.5 جيجاوات، بزيادة 17.5% عن 2018، وهذه هى المرة الأولى التى تتجاوز فيها القدرات الجديدة 100 جيجاوات.

وفى العام الماضي، تراجعت القدرة الجديدة قليلا، حيث يرجع ذلك فى معظمه إلى تباطؤ فى الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية الكهروضوئية فى العالم، والتى أنهت دعما للمشروعات الجديدة.

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وقال محللون لدى وود ماكنزى فى التقرير "عادت السوق الآن إلى مسار النمو القوي، حيث كان تباطؤ 2018 مجرد عثرة مؤقتة، ونتوقع أن تتزايد التركيبات السنوية إلى نحو 125 جيجاوات بحلول أوائل العشرينات".

جاءت التوقعات المرتفعة لهذا العام بدعم رئيسى من أوروبا، وبصفة خاصة إسبانيا، والولايات المتحدة والهند وفيتنام ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وستحفز النمو الدول التى تدخل قدرات تبلغ 1-5 ميجاوات سنويا وفى العام الماضي، كان هناك سبع من تلك الأسواق وبحلول 2022، سيكون هناك 19 سوقا من بينها فرنسا والسعودية وتايوان، بحسب التقرير.