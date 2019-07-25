شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة البريطانية مجددا فى يوليو مسجلة أطول انخفاض منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الخميس انكماش مبيعات التجزئة البريطانية للشهر الثالث على التوالى فى يوليو، لتسجل أطول فترة هبوط لها منذ عام 2011، مما يشير إلى احتمال استمرار التباطؤ الاقتصادى فى الربع الثالث.

وصعد مؤشر اتحاد الصناعة البريطانى الشهرى لمبيعات التجزئة إلى -16 من -42 فى يونيو، ليسجل ارتفاعا أقل من التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند -10.

وقالت رين نيوتن- سميث كبيرة خبراء الاقتصاد لدى اتحاد الصناعة "فى حين تسبب الأداء القوى لمبيعات التجزئة فى صيف العام الماضى فى ضعفها هذا العام بسبب المقارنة، لا يزال من المثير للقلق بشكل كبير أن المبيعات انخفضت لأطول فترة منذ ثمانى سنوات تقريبا".

وأضافت "الاقتصاد البريطانى وصل إلى مفترق طرق يجب على رئيس الوزراء الجديد أن يفعل كل ما فى وسعه للوصول إلى اتفاق جيد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ومن ثم حماية الوظائف واقتصادنا".