الاقتصاد

المركزى الأوروبى يفتح الباب أمام خفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل البنك المركزى الأوروبى توقعاته لأسعار الفائدة اليوم الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير فى السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات فى سبتمبر.

وقال المركزى الأوروبى إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخليا عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالى حتى منتصف 2020.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك ماريو دراجى مؤتمرا صحفيا.

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