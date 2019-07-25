شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى التركى يخفض الفائدة 425 نقطة أساس فى أول تحول منذ الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض البنك المركزى التركى سعر الفائدة الرئيسى أكثر من المتوقع لينزل 425 نقطة أساس إلى 19.75% اليوم الخميس بهدف تحفيز الاقتصاد الذى أصابه الركود، فى أول خطوة يخطوها بعيدا عن النهج الطارئ الذى تبناه خلال أزمة العملة فى العام الماضي.
وخفض البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر فائدته الرئيسي، من مستوى 24% الذى ظل قابعا عنده منذ سبتمبر حين دفع انهيار الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته فى 15 عاما فوق 25% وهو ما دفع إلى زيادات قوية للفائدة.
وهبطت أسعار المستهلكين بعد ذلك إلى ما دون 16%، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدى فى أربع سنوات ونصف السنة بأكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس فى المتوسط، أو ما يعادل 2.5 %، بحسب استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضى وأظهر مجموعة واسعة من الآراء.
شهدت الليرة تقلبات فى وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت نحو 30% أمام الدولار فى 2018، واستقرت العملة فى الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها لمنظومات صاروخية روسية.
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