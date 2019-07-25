شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يجتمع بوفد صينى لبحث رفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس مجدي غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية وفد مقاطعة شاندونج الحكومية الصينية برئاسة كي هوانج نائب مدير عام التربية والتعليم بالمقاطعة، وضم الوفد ليانج بينيان مدير إدارة التعليم الفني بالمقاطعة وبحضور أمانى مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي، فضلا عن ممثلين عن بعض الجامعات والمعاهد بالمقاطعة لبحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني والتعليم الفني لرفع كفاءة العاملين بالهيئة .

وقال غازي إن الاجتماع يأتي في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الكوادر الفنية لديها والمهندسين والمتخصصين، وذلك في ظل قانون 95 والذي يهدف لإعادة هيكلة الهيئة ماليا وإداريا لتطوير إجراءات العمل بما يخدم تحقيق أهدافها، وخاصة في ظل المهام الكبيرة الموكلة لها في مجال التراخيص الصناعية وتخصيص الأراض وتوطين الصناعات عالية التكنولوجيا مما يتطلب رفع كفاءة العالمين في الهيئة ليواكب تحقيق تلك المهام.

وأكد أن الاستفادة من خبرات الجانب الصيني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيكون له عظيم الأثر في تحقيق رؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع معدلات الأداء لخدمة المستثمرين، من خلال استقبال مقاطعة شاندونج الصينية للبعثات التدريبية من الهيئة بدعم من الحكومة الصينية.

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وأضاف رئيس الهيئة أن البرامج التدريبية التي عرضها الجانب الصيني تهدف إلى إطلاع المهندسين والمختصين في القطاعات الصناعية المختلفة على آخر المستجدات فيما يتعلق بخطوط الإنتاج، وكذا تكنولوجيات التشغيل الحديثة والفائقة ليتواكب مع نوعية الصناعات المتطورة التي تستهدف الهيئة اجتذابها خلال الفترة المقبلة ضمن الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جهتها صرحت كي هوانج نائب مدير التربية والتعليم بمقاطعة شاندونج أن المقاطعة على استعداد للتعاون مع الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية خاصة مدعومة كليا أو جزئيا من الحكومة الصينية، مشيرة إلى أن هذا ليس التعاون الأول مع الهيئة، حيث سبق أن استضافت المقاطعة العام الماضي بعثة تدريبية من المهندسين بالهيئة في مجال صناعة الغزل والنسيج التي تتميز بها شاندونج .