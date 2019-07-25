شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت على نحو يفوق المتوقع فى يوليو، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أبريل 2013، فى مؤشر جديد على أن أزمة قطاع الصناعات التحويلية تضغط على نشاط القطاع الخاص ككل فى أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد ايفو إن مؤشره لمناخ الأعمال نزل إلى 95.7 من مستوى معدل بالرفع بلغ 97.5 فى يونيو.

وقراءة يوليو، التى تمثل رابع انخفاض شهرى على التوالي، جاءت دون متوسط التوقعات البالغ 97.1.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد فى بيان "الاقتصاد الألمانى يبحر فى مياه مضطربة"، مضيفا أن رضاء الشركات عن الوضع الحالى لأنشطة الأعمال تراجع، وأنها تتطلع إلى المستقبل بارتياب متزايد.