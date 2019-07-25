شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سوفت بنك ستعلن عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار فى صندوق رؤية ثان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة سوفت بنك عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار فى صندوق تكنولوجى جديد تابع لها.
وتجمع الشركة سيولة للنسخة الثانية من صندوقها رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن سوفت بنك دبرت استثمارات من مجموعة جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وتجرى محادثات مع شركة مايكروسوفت.
ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة سوفت بنك على الاستثمار البالغة قيمته 40 مليار دولار فى الصندوق اليوم الخميس، وفقا للصحيفة.
ولم ترد سوفت بنك حتى الآن على طلب للتعقيب.
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