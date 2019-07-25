شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تعتزم الاستغناء عن 12500 وظيفة مع انخفاض حاد لأرباح الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نيسان موتور اليوم الخميس إنها ستستغنى عن 12500 وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2022 وستقلص إنتاجها فى مسعى لكبح التكاليف فى الوقت الذى تكابد فيه تباطؤ المبيعات وارتفاع النفقات بينما تحاول التعافى من فضيحة تتعلق برئيس مجلس إدارتها المعزول كارلوس غضن.

وأعلنت ثانى أكبر شركة تصنيع سيارات فى اليابان عن هبوط بنسبة 98.5% فى أرباح التشغيل للربع الأول لتصل إلى 1.6 مليار ين (14.80 مليون دولار)، فى الوقت الذى لا تزال تواجه فيه صعوبات فى أمريكا الشمالية، وهى سوق رئيسية عانت فيها من تصاعد التكاليف الناتجة عن الخصومات التى تقدمها على السيارات لمواكبة الوتيرة القوية لمبيعات منافسيها.

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وكانت نيسان قد أشارت إلى هبوط حاد فى الأرباح يوم الأربعاء.

وتأتى أرباح التشغيل للربع الممتد من أبريل إلى يونيو مقارنة مع 109.14 مليار ين كانت الشركة قد حققتها فى الفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يقل عن متوسط تقديرات ثمانية محللين جمعتها رفينيتيف يبلغ 39.52 مليار ين.

وأبقت شركة صناعة السيارات على توقعاتها بتحقيق أرباح سنوية تبلغ 230 مليار ين فى العام الذى ينتهى فى شهر مارس، بما يشكل هبوطا بنسبة 28 % عن العام الماضى وهى الأضعف لها منذ أكثر من عشر سنوات.