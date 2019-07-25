شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهوى لأدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار وسط عدم تيقن من سياسة المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوى اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى فى شهرين مقابل الدولار اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لتأكيد البنك المركزى الأوروبى على أن تكاليف الاقتراض ستقل وأنه سيبدأ فى شراء سندات مجددا.

وتضع أسواق النقد فى الحسبان احتمالا نسبته 50% لأن يخفض المركزى الأوروبى أسعار الفائدة عشر نقاط أساس اليوم الخميس، لتقل الاحتمالات مقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن البعض يتوقع أن يفتح ماريو دراجى رئيس البنك الباب أمام المزيد من التخفيضات مستقبلا أو المزيد من التيسير الكمي.

غير أن بعض المحللين يتوقعون أن يتبنى البنك المركزى منحى أقل ميلا للتيسير النقدي.

ونزل اليورو إلى 1.1126 دولار ومن المقرر أن يعلن المركزى الأوروبى عن قراره بشأن الفائدة، وعقب ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا.

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وارتفع الفرنك السويسرى، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة فى منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى فى عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة.

ويجرى تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك اليورو.

وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة فى دفع الدولار الأسترالى لأدنى مستوى فى أسبوعين عند 0.6964 دولار أمريكي.

وظل الجنيه الاسترلينى دون مستوى 1.25 دولار أمريكي، غير بعيد عن أدنى مستوى فى 27 شهرا الذى بلغه فى الأسبوع الماضي، واستقر فى أحدث تعاملات عند 1.2475 دولار و89.26 بنس لليورو.