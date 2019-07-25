شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتى يرتفع ليبلغ 93 .64 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي في تداولات یوم أمس الأربعاء لیبلغ 93 .64 دولار أمریكي مقابل 01 .64 دولار للبرمیل في تداولات یوم أمس الأول الثلاثاء وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة تراجعت أسعار النفط أمس مع تخوف المستثمرین بشأن الطلب العالمي على النفط وعلى الرغم من انخفاض كبیر في مخزونات الخام بالولایات المتحدة.

وانخفض سعر برمیل نفط خام القیاس العالمي مزیج برنت لیصل عند التسویة إلى مستوى 18 .63 دولار في حین انخفض سعر برمیل النفط الخام الأمریكي غرب تكساس الوسیط لیصل إلى مستوى 88 .55 دولار.