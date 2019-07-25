ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك والاتصالات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% رابحا 33.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% رابحاً 43.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6706.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.62 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 144 مليون سهم بقيمة 31.9 مليون دينار كويتى عبر 6862 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.
وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تلاه إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.92%، ثم أسمنت الهلال بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 7.14%، ثم شركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 6.32%.
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