شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" توقع مذكرة تفاهم مع "مدينة مطارات بكين الجديدة" بخصوص مشروع مشترك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة "إعمار العقارية" إنها وقعت مذكرة تفاهم تمهيدية فقط مع شركة "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة" بخصوص المشروع المشترك.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الخميس، إلى أن الهدف من توقيع المذكرة هو الدخول في مفاوضات إضافية بين الطرفين، علماً بأنه لم يتم توقيع اتفاقية نهائية ملزمة بعد.

وقالت الشركة، إن التقديرات الأولية لقيمة المشروع تبلغ 11 مليار دولار، وتشمل قيمة الأرض وتكاليف الأعمال التطوير، مع توقعات بتمديد مدة تنفيذ المشروع إلى حوالي 11 عاما.

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وأشارت بيانات صحافية، نُشرت خلال الأسبوع الجاري، إلى توقيع "إعمار" مذكرة تفاهم مع شركة "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA" للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال.

وحسب البيانات الصحافية، يتضمن المشروع مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي، المزمع أن يكون أكبر مطار في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.