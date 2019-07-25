شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسترا الصناعية" تتراجع 2% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 46.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 31.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، فضلاً عن ارتفاع الأعباء المالية. وذلك بالرغم من ارتفاع مبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الكيماويات المتخصصة والأدوية.

وارتفعت الإيرادات إلى 485.7 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 436.4 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 40.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 25.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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