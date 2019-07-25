شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تتفق مع شركة سويسرية على تأجيل مفاوضات دمج منتجاتها المتخصصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصلها لتفاهم مع شركة (Clariant AG) السويسرية حول تأجيل المفاوضات مؤقتاً بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة والتي تضم راتنجات آلتم، ونوريل الفريدة، وباقة مركبات إل إن بي والكوبوليمرات، مع جزء من مجموعة منتجات شركة (Clariant AG).

وقالت سابك، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن ذلك يعود لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات.

وسبق أو وقعت سابك، في سبتمبر 2018، مذكرة تفاهم مع شركة "Clariant AG" السويسرية، والتي حددت المبادئ الرئيسية للتعاون بين الطرفين لإنشاء قطاع جديد لإنتاج "مواد عالية الأداء"، حيث سيكون القطاع رافداً استثنائياً للنمو في قطاع المنتجات المتخصصة.

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وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين على مجموعة المبادئ الرئيسية للتعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ستقوم سابك بدمج منتجاتها المتخصصة والتي تضم راتنجات آلتم، ونوريل الفريدة، وباقة مركبات إل إن بي والكوبوليمرات، مع جزء من مجموعة منتجات شركة (Clariant AG) التي تضم المحفزات وباقة مكوناتها عالية القيمة لتصبح جزءًا من شركة (Clariant AG).

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 38% بالغة 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وجاءت الأرباح دون أغلب التوقعات والتي كانت يشير متوسطها إلى تراجعها بما نسبته 23% فقط وعلى أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.