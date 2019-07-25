شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "جبل عمر" لتسجيل الأرباح في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 30.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 147.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 188.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 4.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الثاني إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، وكذلك زيادة إيرادات الفنادق و الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 297 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 250.3 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.61 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 275.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحولها لتحقيق الأرباحء خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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