شكرا لقرائتكم خبر عن 307 آلاف مسجلين لـ "القيمة المضافة" بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية خلال اجتماعه التاسع على مؤشرات أداء الإجراءات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة في كافة مجالات عملها.

وأقر المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية في دبي، البيانات المالية المدققة للهيئة الاتحادية للضرائب لعامي 2017 و2018.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد اظهرت تلك البيانات أنه قد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي تجاوز 307 آلاف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 724 مسجلاً.

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ووافق المجلس على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية، واستعرض تقريراً شاملاً حول مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

حيث أظهر ذلك تحسناً كبيراً في الكفاءة التشغيلية للأنظمة الضريبية التي تطبقها الهيئة.

كما أظهر أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي تشهد توسعاً مطرداً فتم اعتماد أكثر من 123 شركة شحن وتخليص، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 395 وكيلاً ضريبياً، كما اعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.