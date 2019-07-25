شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الإماراتية: جميع منتجات التبغ بطوابع ضريبية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية خلال اجتماعه أمس الأربعاء على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق حظر بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء" في الأسواق المحلية، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك بهدف تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

ودخل نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته حيز التنفيذ بمرحلته الأولى، اعتباراً من بداية يناير الماضي بالنسبة لجميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً.

فأصبح ذلك النظام متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر عن طريق إصدار أوامر شراء لطلب "الطوابع الضريبية الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية.

والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات، واعتباراً من الأول من مايو الماضي مُنِعَ استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة عليها.

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وتم بحث الاستعدادات الجارية لتطبيق قرار الهيئة بتوسيع نطاق نظام "وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعروفة باسم المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

والذي يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل بتوفير العلامات المميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي، ومنتجي تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

واعتباراً من الأول من شهر مارس عام 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، وبدايةً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة بالقرار في الدولة بدون علامات مميزة.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.