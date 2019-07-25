شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تسعى لتحقيق وفورات مالية بمليار درهم في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة "الإمارات للاتصالات المتكاملة- "دو": إن الشركة تستهدف تحقيق وفورات مالية بقيمة مليار درهم في 2020، ضمن خطتها المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن تحقيق الوفورات المالية سيأتي دون المساس بالكوادر الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة نمو أعمالها المستقبلية، لا سيما المتعلقة بمواكبة التحول الرقمي في الدولة والتحول إلى شبكات الجيل الخامس.

ولفت إلى أن الشركة وظفت نحو 477 كادراً جديداً، فيما هناك 318 كادراً خرج أغلبيتهم من الشركة بإرادتهم الشخصية، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف: كل القطاعات الاستثمارية تمر حالياً بمرحلة تحول رقمي، ويحتاج هذا التحول إلى خبرات وكفاءات جديدة، لا سيما في الوظائف المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت و«إنترنت الأشياء» وحماية وإدارة البيانات.

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وأكد مواصلة الشركة العمل لابتكار خدمات جديدة لقطاعي الأعمال والشركات لتعويض تراجع إيرادات هذا الجانب.

وأشار عثمان سلطان إلى أن الشركة دفعت 1.04 مليار درهم في النصف الأول ضمن نظام «حق الامتياز» المطبق على مشغلي الاتصالات حتى 2021، بواقع 15% على إجمالي العائدات و30% على الأرباح وذلك على البنود التي تخضع لهذا النظام.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغة 463.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 452.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.