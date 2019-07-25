شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تطلق مرحلة جديدة من فلل "إكسبو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة إعمار العقارية المرحلة الخامسة من "فلل إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع "إكسبو 2020 دبي".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، تتوزع الوحدات السكنية في المرحلة الخامسة من مجمع "فلل إكسبو جولف" بين الحدائق الخضراء، وعلى مقربة من ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، شاملة 302 فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 123 و155 مترا مربع.

وتواصل "إعمار" العمل لتسليم أول منازل "إعمار الجنوب" العام الحالي، في المواعيد المحددة.

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ويستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في "فلل إكسبو جولف"، التي تم إطلاقها سابقاً وفق الخطط الزمنية المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم في الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.