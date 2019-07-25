شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق مخطط أضخم مشروع ترفيهي بالعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة القدية للاستثمار المخطط الرئيسي لمشروع "القدية" "أكبر مشروع ترفيهي بالعالم" والذي يضم خمس مناطق تطوير رئيسية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تضم المنطقة الأولى "منتجع الترفيه"، وهي منطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

والمنطقة الثانية هي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.

أما منطقة "الطبيعة" فتضم مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الجولف.

كما ستشمل القدية منطقة "الحركة والتشويق" التي ستكون موطناً للفعاليات والتجارب المستوحاة من مختلف العلوم والتقنيات في مجال الحركة والتشويق.

أما في منتصف أرض المشروع، فتقع منطقة "الجولف والمنطقة السكنية" التي تشمل ملعباً لبطولات رياضة الجولف ومنتجعا صحيا ومرافق للفروسية، بالإضافة إلى فلل ومنازل سكنية.

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وتتطلع القدية لتقديم تجارب ثرية من نوعها لزوار المشروع، ولذلك عمل المخطط العام على دعم ابتكار طرق جديدة تتماشى مع الثقافة المحلية، والتي ترفع سقف الطموحات، مما يساهم إيجاباً في تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وقد تم تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة "بيارك إنجلز جروب" الدنماركية بعد دراسة للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيتم بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.

ويقع مشروع القدية على بعد 45 كم من مدينة الرياض حيث سيتم تطويره على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً بمساحة تطويرية تشكل 30% من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة المتبقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية. وستخلق القدية فرصاً اقتصادية، وسيوفر المشروع الآلاف من الوظائف الجديدة التي من شأنها أن تحفز تطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع والجمع بين نمط حياة نشطة وصحية.

وافتتح العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع "القدية"، وهو أكبر مشروع ترفيهي رياضى ثقافى فى المملكة، في أبريل الماضي.

وسوف يتم إنشاء المشروع غرب العاصمة الرياض. وسوف يقوم العاهل السعودى، بوضع حجر الأساس للمشروع، بحضور كبار المسئولين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى صناع القرار وممثلى الشركات فى البلاد، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022.

قال مدير الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الهدف من إطلاق السعودية مشروع "القدّية" أكبر مدينة ترفيهية في العالم هو خلق بيئة استهلاكية جديدة في قطاع الترفيه في ظل إنفاق السعوديين الكثير من الأموال في الخارج سنوياً على لترفيه.