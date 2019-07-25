شكرا لقرائتكم خبر عن 630 مليون درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي" بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمصرف أبوظبي الإسلامي، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 630.1 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 572.5 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وحققت البنك صافي أرباح بلغ 1.23 مليار درهم بالنصف الأول من 2019 مقابل صافي أرباح 1.16 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2018.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% إلى 2.89 مليار درهم بالنصف الأول العام الجاري، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 2.73 مليار درهم بنفس المُقابلة من 2018.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 1.7% بالغا 600.3 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 590.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018.

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 8.7% مقارنةً بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وذلك بالعام 2017.