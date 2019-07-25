شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 5.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 07 -09 -2019 بقيمة 1.955 مليار ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 10 -04 -2018 بقيمة 405 مليون ريال ليصل إلى 2.448 مليار ريال.

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وسيزيد رقم 15 - 03 -2019 بقيمة 2.856 مليار ريال ليصل إلى 8.53 مليار ريال.

ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري.

وكانت "تداول" قد وافقت في أبريل الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 9.247 مليار ريال.