شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ربح المحروقات يهبط بأرباح "ساسكو" 44.4% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المُدققة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 44.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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وفي المُقابل، ارتفع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 11.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 7.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 593 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 522.3 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 21.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.