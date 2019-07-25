شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأرباح "سبكيم" إلى 211 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 0.23% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 210.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 211.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 320.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 410.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة وخاصة خلات الفينيل الأحادي.

وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصانع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع الشركة العالمية للدايول، نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات. غير أن هذا الانخفاض قابله زيادة في حجم المبيعات في الربع الحالي بالنسبة لمعظم المنتجات الأخرى، ولا سيما الميثانول وحمض الخليك وانخفاض أسعار اللقيم نسبياً.

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وتراجعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال في الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 325.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 362.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 10.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 114.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 151.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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